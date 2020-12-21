Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından

21 Aralık 2020 Pazartesi, 11:32

Yeşil-beyazlılar ayrıca 28 golle ligin en skorer ekibi konumunda. Son olarak İstanbulspor deplasmanında, 3-0 geriden maçı 3-3'e getirmeyi başaran Bursa ekibi, dış saha maçlarında da ligin en golcü takımı oldu. Mustafa Er'in öğrencileri, çıktığı 8 deplasman mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bursaspor'un iki santrforu Ali Akman ve Batuhan Kör, attığı gollerle takımının hücum yükünü sırtladı. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 9'uncu golünü kaydederken; lig ve kupa dahil olmak üzere 16 karşılaşmada 9 gol, 4 asistlik katkı ortaya koydu. 19 yaşındaki Batuhan Kör de 9 kez gol sevinci yaşadı; ligde 5, kupada ise 4 gollük katkı verdi.

Bursaspor'da altyapıdan yetişen Burak Kapacak'ın 4, Emirhan Aydoğan'ın 3, Çağatay Yılmaz'ın 2 golü bulunurken; yine Vakıfköy patentli diğer genç isimlerden İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün ve Kerem Şen de birer kez gol sevinci yaşadı. Takımın diğer 4 golü; deneyimli isimler Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Recep Aydın ve Onur Atasayar'dan geldi.



