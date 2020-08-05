Ligler bitti Avrupa heyecanı devam ediyor
Türkiye’de ve dünyada yerel liglerin tamamlanmasının ardından gözler Avrupa müsabakalarına çevrildi
Dünyada ve Türkiye’de pandemiden dolayı araya giren liglerin tamamlanmasıyla gözler Avrupa’ya çevrildi. UEFA Kupası’nda çeyrek finale kalan takımların birçoğu bu akşam belli olacakken bazı takımlar maçlarının ilk ayağı bugün oynanacak. Türkiye'yi Başakşehir'in temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde günün maç saatleri şöyle:
19.55
Copenhagen - Başakşehir
Shaktar - Wolfsburg
22.00
İnter - Getafe
Man. Utd - LASK Linz
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