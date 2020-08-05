Ligler bitti Avrupa heyecanı devam ediyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:33

Dünyada ve Türkiye’de pandemiden dolayı araya giren liglerin tamamlanmasıyla gözler Avrupa’ya çevrildi. UEFA Kupası’nda çeyrek finale kalan takımların birçoğu bu akşam belli olacakken bazı takımlar maçlarının ilk ayağı bugün oynanacak. Türkiye'yi Başakşehir'in temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde günün maç saatleri şöyle:

19.55

Copenhagen - Başakşehir

Shaktar - Wolfsburg

22.00

İnter - Getafe

Man. Utd - LASK Linz