Liglerin başlangıç tarihi açıklandı

07 Ağustos 2020 Cuma, 16:40

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü duyuran TBF, protokolün, çok kapsamlı ve güçlü iletişim kurularak hazırlandığını açıkladı.

Detaylı ve titiz bir şekilde tüm kurumların alması gereken tedbirlerin, TBF Sağlık Kurulunun önerisiyle protokolde açıkça anlatıldığı ifade edildi.

Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı. Protokole göre, ING Basketbol Süper Ligi 26

Eylül'de start alacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor.

Federasyon, yayımladığı protokolle liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli senaryoları da paylaştı.

Bütün alternatiflerin hazırlandığı protokole göre, eğer ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde müsabakalar süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" (2. Etap) devreye girecek. 2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanması durumunda, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilmesi durumunda tarih daha sonra açıklanacak.

2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi biretapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek. Ayrıca diğer ligler için de bu prosedür geçerli olacak.

Basketbol Federasyonu, yayımladığı protokolle kulüplerin hazırlık maçı takvimini de belirledi. Buna göre, çalışmalarına başlayacak kulüpler, 1 Eylül'den itibaren hazırlık maçı organize edebilecek.

Öte yandan maçlardan önceki Kovid-19 testlerinin de kuralları duyuruldu. Teknik heyet, sporcular ve saha görevlileri, maçlardan 48 saat önce

Kovid-19 testine girecek. Test sonuçlarına göre maçların ertelenme kriterleri de bu protokolde belirlendi.