Lille Belediyesi: Eğer böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
Lille Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz Lille'i taşımaya devam ediyor. Lille'nin Lens'i 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden 35 yaşındaki golcü takımını şampiyonluğa taşıyor. Lille bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain'in 4 puan önünde lider konumunda bulunuyor.
Lille Belediye'si Lens galibiyetini "Eğer böyle giderse Burak'ın heykelini dikeceğiz" notuyla kutladı.
35 yaşındaki Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol attı 5 de asist kaydetti!
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