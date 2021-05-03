Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde
Lille'nin Nice'i 2-0 mağlup ettiği maçta harika bir gol atarak adından söz ettiren Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'ine seçildi.
Fransa Ligue 1'de Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor. Fransız ekibi, ligde Nice ile oynadığı maçtan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, haftanın en iyi 11'ini belirledi.
Ligue 1'de haftanın en iyi 11'ine Zeki Çelik de seçildi. Listede Lille'den Reinildo ve Soumare de yer aldı. Lille'in ligde oynadığı son 4 maçta attığı 8 golün 8'inde de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol ya da asist katkısı yaptı.
Bu süreçte Burak Yılmaz 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Zeki Çelik ise 2 kez ağları havalandırdı ve 1 de asist yaptı.
İşte Zeki'nin Nice'e attığı gol:
?? Fransa’nın Lille takımında oynayan Mehmet Zeki Çelik’in attığı müthiş gol! pic.twitter.com/HrQkNi2ZOI— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 3, 2021
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