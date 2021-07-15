Lille: " İyi ki doğdun Kral"
Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.
Fransız temsilcisinin sosyal medya hesabındaki mesajda, "Burak Yılmaz 36 yaşında. İyi ki doğdun KRAL." ifadeleri kullanıldı.
Lille, Burak Yılmaz'ın doğum gününü sosyal medyadan şu paylaşımla kutladı:
Notre KRAL souffle aujourd'hui ses 3?6? bougies !— LOSC (@losclive) July 15, 2021
Souhaitons tous un très joyeux anniversaire à @yilmazburak17 pic.twitter.com/U3brHj6oXf
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