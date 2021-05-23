Sergio Agüero son maçında Premier Lig tarihine geçti
Manchester City formasıyla Premier Lig'de 184 gol bulan Kun Aguero, Wayne Rooney'yi geçerek ligde tek bir takım ile en fazla gol atan isim oldu.
Manchester City'nin 32 yaşındaki oyuncusu Sergio Agüero, Wayne Rooney'nin Premier Lig tarihinde bir takım için atılan en çok gol rekorunu geride bıraktı.
Sergio Agüero, Manchester City ile çıktığı son maçta Everton'a 2 gol atarak 184 gole ulaştı ve Rooney'nin Premier Lig'de bir takımla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.
Agüero, Everton karşısında 65. dakikada oyuna girdikten sonra 71. ve 76. dakikalarda rakip fileleri sarsarak son maçında efsaneleşti.
Daha önce bu rekor, 183 golle Manchester United forması giyen Wayne Rooney'ye aitti.
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