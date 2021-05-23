Galatasaray'ın gözü kulağı Manchester United'ta
UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak Galatasaray, Villarreal-Manchester United UEFA Avrupa Ligi finalini Manchester United'ın kazanması halinde 3'üncü ön eleme turundan başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray, 26 Mayıs'ta oynanacak Villarreal-Manchester United UEFA Avrupa Ligi finalini Manchester United'ın kazanması halinde bir eleme daha az oynayacak.
Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde final maçını kazanması halinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü ön eleme turundan katılacak. Bu maçlar 3-4 Ağustos tarihinde oynanacak. Eğer kupayı Villarreal alırsa sarı-kırmızılılar Temmuz'da oynanacak 2'nci ön eleme turundan başlayacak. 2'nci ön eleme turu ise 20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın 2'inci ön elemede karşılacağı takımlardan bazıları Slavia Prag, Omonia, Young Boys ve Celtic. Ayrıca bu takımlara Hollanda, Avusturya ve Çekya ikincileri eklenecek.
3'üncü ön elemede ise Benfica ve Shakhtar'ın yanı sıra Fransa, Portekiz liginin üçüncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve 2'nci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşleşecek.
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