Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf'tan Trabzonlu gençlere mesaj

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:18

Fransa'nın Lille takımında şampiyonluk yaşayan Türk yıldız Yusuf Yazıcı, eski takımı Trabzonspor'u unutmadı. trabzonspor alt yapısındaki gençlere seslenen Yusuf, "Biz daha iyisini yaparız” dedirtebilmek. Onlara en ufak bir katkım olabildiyse, ne mutlu bana" dedi. Yusuf Yazıcı daha önce de "Ben ülkemi temsil etmek istiyorum. Trabzonlular benimle gurur duysun. O güzel bayrağımı en güzel şekilde temsil edeyim. Uyumadan önce bunları düşünüyorum. Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek" demişti.

