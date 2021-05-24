Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf'tan Trabzonlu gençlere mesaj

Yusuf tüm Trabzonspor alt yapısına seslenerek, "Bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu ; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:18
Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf'tan Trabzonlu gençlere mesaj
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Fransa'nın Lille takımında şampiyonluk yaşayan Türk yıldız  Yusuf Yazıcı, eski takımı Trabzonspor'u unutmadı. trabzonspor alt yapısındaki gençlere seslenen Yusuf, "Biz daha iyisini yaparız” dedirtebilmek. Onlara en ufak bir katkım olabildiyse, ne mutlu bana" dedi. Yusuf Yazıcı daha önce de  "Ben ülkemi temsil etmek istiyorum. Trabzonlular benimle gurur duysun. O güzel bayrağımı en güzel şekilde temsil edeyim. Uyumadan önce bunları düşünüyorum. Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek" demişti.


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