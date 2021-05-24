Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf'tan Trabzonlu gençlere mesaj
Yusuf tüm Trabzonspor alt yapısına seslenerek, "Bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu ; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek" dedi.
Fransa'nın Lille takımında şampiyonluk yaşayan Türk yıldız Yusuf Yazıcı, eski takımı Trabzonspor'u unutmadı. trabzonspor alt yapısındaki gençlere seslenen Yusuf, "Biz daha iyisini yaparız” dedirtebilmek. Onlara en ufak bir katkım olabildiyse, ne mutlu bana" dedi. Yusuf Yazıcı daha önce de "Ben ülkemi temsil etmek istiyorum. Trabzonlular benimle gurur
duysun. O güzel bayrağımı en güzel şekilde temsil edeyim. Uyumadan önce bunları
düşünüyorum. Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu
benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek" demişti.
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