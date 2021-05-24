Yusuf Yazıcı: "Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız"
Yusuf Yazıcı, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" dedi.
Fransa’da şampiyonluğa ulaşan Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin" dedi.
Fransa Ligue 1’de milli futbolcuların Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlarken, genç oyuncunun paylaşıları göz yaşarttı. Maçın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Yusuf Yazıcı, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" dedi.
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