Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Dünyalı değil!

Lille forması giyen temsilcimiz Burak Yılmaz övgüleri toplamaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 16:08
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Dünyalı değil!
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Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz övgüleri topluyor. Lille Kulübü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığı kanıtlandı" dedi.

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol attı 4 asist yaptı.

 


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