Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Dünyalı değil!

06 Nisan 2021 Salı, 16:08

Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz övgüleri topluyor. Lille Kulübü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığı kanıtlandı" dedi.

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol attı 4 asist yaptı.