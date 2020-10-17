Limak-Kalyon-Cengiz elenince iptal edilen Çukurova Havaalanı ihalesi yenileniyor

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), önceki ihale iptal edilince Çukurova Havaalanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapımı ve işletilmesi için yeniden ihale açtı. Önceki ihalede Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat ortak girişimi elenmiş, sonrasında da ihale iptal edilmişti. İhaleye 26 Ekim’e kadar teklif verilebilecek. İhale de bu tarihte gerçekleştirilecek.

NASIL REVİZE EDİLECEK?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ihale öncesinde yapılan değişikliklere dikkat çekti. Havaalanı üstyapı tesislerinin YİD modeli ile işletilmesi için şartnamenin değiştirildiğini ve yeni ihale sürecinin başladığına işaret eden Bulut, şöyle devam etti:

“Son şartname ile önceki şartnameler karşılaştırıldığında ödemeler dengesinin tamamen yüklenici lehine değiştirildiği, projelerin tamamen yüklenici tarafından temin edilmesi gibi idarenin kontrolünü devre dışı bırakacak şekilde değişiklikler yapıldığı iddia edilmektedir. Ayrıca terminal binasının 60 bin metrekareye düşürülmesi belirlenmiş olmasına rağmen mevcut 150 bin metrekareye yayılmış enkaz inşaatın nasıl revize edileceği ve projenin bunun üzerine nasıl kurgulanacağı hususları tamamen belirsiz hale getirilmiştir. Söz konusu ihalenin haricinde mevcut enkazla ilgili hususların ihale dışına kolaylıkla atılabileceği ve yatırıma ayrı bir yük getirebilme ihtimalleri projenin yüklenici firmanın kendisi tarafından yapılması nedeni ile ucu açık hale getirilmiştir. İhalenin ön proje olmaksızın yapılıyor olması yüklenicinin sahada mevcut olan her türlü sorunu idareye yıkacağı endişesi doğurmaktadır.”

MALİYETİ NEDİR?

Bulut, tüm proje kararlarının idare tarafından kontrolünü imkânsız kılacak bir şartname ile yükleniciye bırakılmasının “onarılmaz hataları” da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti: “Üstyapı tesisleri için açılan ilk proje ihalesinin iptal edilmesiyle kamu zararı ne olmuştur? Yeni proje ne kadara mal olmuştur? İdarenin elinde yatırımla ilgili 2 adet proje varken 3. ihalede bu projeler neden kullanılmamış ve proje temini yükleniciye bırakılmıştır? Limak-Cengiz-Kalyon Ortak Girişimi şartlı teklif nedeni ile elenmiştir. Elenmeye neden olan bu şartlar nelerdir? Bu değişiklikler elenen ortak girişime ihaleyi teslim etmek için mi yapılmaktadır?”