Limonlu su içmenin faydaları nelerdir, limonlu su içmek zayıflatır mı?

10 Nisan 2021 Cumartesi, 00:00

Gıdaların vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. İçerdikleri vitamin ve mineral sayesinde vücut sağlığımızı koruyarak hastalıklara karşı dirençli olmamızda önemli rol oynayan çoğu besin arasında, sofralarda eksik olmayan limon da bulunuyor. Güçlü bir C vitamini deposu olan limon; B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Limon aynı zamanda kilo vermeyi de destekliyor. Formda kalmak veya kilo vermek isteyen çoğu kişi limonlu su içmeyi tercih ediyor.

İşte limonlu su içmenin 12 faydası…





Boğaz ağrısına iyi geliyor

Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı oluyor.

Kalori alımını azaltıyor

Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

Böbrek taşı riskini azaltıyor

Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

Sağlıklı karaciğer için faydalı

Limonlu su içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur

Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler. Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu su tüketebilir.

Kabızlığa iyi gelir

Limonlu su kazbızlık tedavsinde faydalıdır. Bu yüzden her sabah ılık limonlu su içilerek günün geri kalan kısmında kabızlıktan kurtulabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamada yardımcı olan C vitamini ve bitkisel gıda kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini artırmada yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olur

Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek daha kolay bir biçimce ekstra kilo vermeye yardımcı olur.

Romatizma için etkili

Yemeklerden önce ve yatma zamanında limonlu su içmek romatizmadan kurtulmaya yardımcı olur.

Aft ve ağız yaralarına iyi gelir

Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcı olur.

PH seviyesini dengeler

Bir bardak limonlu su içmek tüm vücudu alkalileştirir ve vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık ve durumlar vardır. Uygun sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi çok önemlidir. Limonlu su vücudun alkali seviyesini normal seviyede tutar.

Vücudu zehirden arındırır

Limonlu su kandaki toksinleri azaltarak tüm vücudu temizlenmesinde yardımcı olur. Limonun içerisindeki besin öğeleri idrar çıkarmada artışı hızlandıran doğal idrar söktürücü görevi görerek toksinlerin yanı sıra gereksiz maddeleri dışarı atılmasına destek olur.