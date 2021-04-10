Limonlu su içmenin faydaları nelerdir, limonlu su içmek zayıflatır mı?
Güçlü bir C vitamini deposu olan limon, aynı zamanda B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin. Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon, sofraların vazgeçilmez parçası olarak karşımıza çıkıyor. İşte limonlu su içmenin faydaları…
Gıdaların vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor.
İçerdikleri vitamin ve mineral sayesinde vücut sağlığımızı koruyarak
hastalıklara karşı dirençli olmamızda önemli rol oynayan çoğu besin arasında, sofralarda
eksik olmayan limon da bulunuyor. Güçlü bir C vitamini deposu olan limon; B
vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir
besin olarak karşımıza çıkıyor. Limon aynı zamanda kilo vermeyi de destekliyor.
Formda kalmak veya kilo vermek isteyen çoğu kişi limonlu su içmeyi tercih
ediyor.
İşte limonlu su içmenin 12 faydası…
Boğaz
ağrısına iyi geliyor
Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya
yardımcı oluyor.
Kalori
alımını azaltıyor
Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere
iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek
isteyen kişiler için iyi bir içecektir.
Böbrek taşı
riskini azaltıyor
Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi
gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok
fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve
yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada
ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum
riskini azaltır.
Sağlıklı
karaciğer için faydalı
Limonlu su içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini
harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de
yardımcı olur.
Sindirime
yardımcı olur
Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli
olan hidroklorik asit üretimini destekler. Ayrıca asitlik derecesini ve gut
hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin
düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve
benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu
su tüketebilir.
Kabızlığa
iyi gelir
Limonlu su kazbızlık tedavsinde faydalıdır. Bu yüzden her
sabah ılık limonlu su içilerek günün geri kalan kısmında kabızlıktan
kurtulabilirsiniz.
Bağışıklık
sistemini güçlendirir
Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamada
yardımcı olan C vitamini ve bitkisel gıda kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki
önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini artırmada
yardımcı olur.
Kilo vermeye
yardımcı olur
Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek daha kolay bir
biçimce ekstra kilo vermeye yardımcı olur.
Romatizma
için etkili
Yemeklerden önce ve yatma zamanında limonlu su içmek
romatizmadan kurtulmaya yardımcı olur.
Aft ve ağız
yaralarına iyi gelir
Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız
ülserinden kurtulmaya yardımcı olur.
PH
seviyesini dengeler
Bir bardak limonlu su içmek tüm vücudu alkalileştirir ve
vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık ve
durumlar vardır. Uygun sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi çok
önemlidir. Limonlu su vücudun alkali seviyesini normal seviyede tutar.
Vücudu
zehirden arındırır
Limonlu su kandaki toksinleri azaltarak tüm vücudu temizlenmesinde yardımcı olur. Limonun içerisindeki besin öğeleri idrar çıkarmada artışı hızlandıran doğal idrar söktürücü görevi görerek toksinlerin yanı sıra gereksiz maddeleri dışarı atılmasına destek olur.
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