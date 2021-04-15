Linç edilen Pelin Akil'den açıklama: Tutanlar da tutmayanlara saygılı olursa güzel bir şekilde yaşarız
Oyuncu Pelin Akil, bir sosyal medya paylaşımından sonra gelen eleştirilere karşın açıklama yaptı. Oruç tutmadığı gerekçesiyle linç edildiğini söyleyen Akil, ilaç kullanmak durumunda olduğunu söyledi.
Pelin Akil, sosyal medya hesabı Instagram’dan çocuklarına hazırladığı kurabiyenin tarifini paylaşarak “Kahvaltı yapıyorum” ifadelerini kullandı.
Akil’in söz konusu paylaşımından dolayı linç edildiğini söylediği bir sonraki açıklamasında, “İlaç kullanıyorum, tutamıyorum ama bu benim tercihim de olmayabilir. Ben saygısız bir şey yapmadım. Bir yemek, bir şey yok. Çocuklarıma yaptığım bir şeyi paylaştım. Her anne çocuklarına yapacak alternatif arıyor. Onun dışında bence tutanlar da tutmayanlara saygılı olursa güzel bir şekilde yaşarız” dedi.
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