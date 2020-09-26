Liseler ve ortaokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
21 Eylül’de okul öncesi ve 1.sınıfların yüz yüze eğitime başlaması sonrası diğer sınıfların, lise ve ortaokulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak konusu olurken Bakan Ziya Selçuk, okulların açılışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2. Sınıfları okula almak için çalışmaları olduğunu belirten Selçuk, diğer sınıflar için 3 haftalık değerlendirmenin geçerli olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.
Selçuk'un açıklamalarından önemli satır başları şöyle;
“2.SINIFLAR İÇİN ÇALIŞMAMIZ VAR”
-Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.
“AŞAMA AŞAMA GİDELİM İSTİYORUZ”
-Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bu doğrultuda adım atıyoruz.
-AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz. Grup grup bakmak lazım. Şu sınıflar da denebilir, şu gruplar da denebilir.
LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
-Geçtiğimiz günlerde okullarda yüz yüze eğitimle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerin okula başlayacağı tarihle ilgili detayları duyurdu. Diğer sınıflarda 3 haftanın ardından değerlendirme yapılacağını açıklayan Selçuk şunları ifade etti:
“KARAR EĞİTİMSEL KARARIN ÇOK ÖTESİNDE”
-Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde.
-Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.
-Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz.
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