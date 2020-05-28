Liselere geçiş sınavı için virüs uyarısı: ‘Sınıf, 12 kişiyi geçmemeli’
Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Maksut Balmuk, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin “Tüm sınav salonları 10-12 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 20 kişilik sınıflar risk oluşturacaktır” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sınavla ilgili bir rehber yayımlanacak. Sınav bütün öğrencilerin maskeyle sıralara oturmasıyla başlayacak. Eğer mesafe sağlanacaksa maske çıkarılabilecek” sözlerini anımsatan Balmuk, sınav için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
TUVALETLER ÖNEMLİ
İşe, sınav merkezi ve salonlarının dezenfekte edilmesi noktasından başlanmalı. Kapı kolundan sıralara kadar yapılacak işlemlerde en çok da tuvaletlere dikkat edilmeli. Heyecan dolu olacak çocuklarımızın sınava başlarken ve testler arasında verilecek 45 dakikalık arada tuvaletlere akın edecekleri düşünülmeli.
SOSYAL MESAFE
Sosyal mesafenin nasıl sağlanacağı iyi hesaplanmalı, binalardaki toplam öğrenci sayısının çok olmamasına da dikkat edilmeli. Bir okulun öğrencileri yakındaki başka okullara da dağıtılabilir. Sonuçta bu öğrenciler ortaokul öğrencisi ve civarda mutlaka sınav yapılmayacak bir ilkokul/lise vardır.
ÇAPRAZ DÜZEN
Okullarımızdaki sınıflarda genellikle 20 adet iki kişilik sıra bulunuyor. Sosyal mesafe için sınıflarda 10-12 öğrenciye göre bir boş ve çapraz oturma düzeni kurulmalı. Bize gelen bilgilere göre bazı yerlerde sınıflar 20 kişilik oluşturuluyor. Bu da çocuklar açısından özellikle Covid19’a bağlı risk oluşturacaktır. Sınıflar sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmezse çocuklarda panik ve stres yaratabilir.
EŞİTSİZLİK OLMASIN
Eğer ki Sağlık Bakanı’nın söylediği gibi mesafeye göre maske çıkarabilirse bazı okul ve sınıflarda maske kullanmak zorunlu olacak, bazılarında zorunlu olmayacak. Bu durumun çocuklar arasında eşitsizliğe yola açar.
VELİ TERCİH YÖNTEMİ
Her öğrencinin okulunda sınava girmesi yöntemiyle, çocukların toplu taşıma kullanmamaları da sağlanmak istenmiştir. Fakat özellikle büyükşehirlerde uzak bölgelerdeki okullarda okuyan çocuklar var. Bakanlık adrese göre okul belirlemesini veli tercihine göre sağlayabilir.
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