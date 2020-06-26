Liverpool 30 yıl sonra şampiyon!

26 Haziran 2020 Cuma, 00:25

Premier Lig'de bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 30 yıllık hasretine son verdi.

Son olarak 1989-90 sezonunda İngiltere'de en üst düzey ligde şampiyonluk yaşayan Liverpool, 1992'de kurulan Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu 2019-20 sezonunda aldı.

Geride kalan 31 haftada 28 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan Kırmızılar, salgın sebebiyle lige ara verilmeden önce şampiyonluğa yalnızca 6 puan uzaklıktaydı.

Aranın ardından 17 Haziran'da başlayan Premier Lig'de çıktığı ilk maçta Everton ile 0-0 berabere kalan Liverpool, dün oynanan Crystal Palace maçını 4-0 kazandı. Liverpool için şampiyonluk iki yoldan geçiyordu: Ya Manchester City, Chelse karşısında puan kaybedecekti; ya da Liverpool bir sonraki galibiyetinde bu işi sonlandıracaktı.

İlk senaryo gerçek oldu: Manchester City, Chelsea deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve Liverpool, Etihad deplasmanına gitmeden önce şampiyonluğunu garantiledi.

LİVERPOOL'UN BU SEZON KIRDIĞI REKORLAR

-Liverpool'un 24 Şubat 2020'de West Ham United'a karşı aldığı 3-2'lik galibiyet, iç sahada üst üste alınan 21. galibiyetti ve böylece Manchester City'nin 2011-12 sezonundaki 20 maçlık iç saha galibiyet rekoru kırıldı. Liverpool sonrasında aldığı Bournemouth ve Crystal Palace galibiyetleri ile iç saha galibiyet rekorunu 23 maça çıkardı. Ayrıca bu galibiyetle kırmızılar, City'nin 18 maç üst üste aldığı lig galibiyet rekorunu da egale etti.

-1 Şubat 2020'de Southampton'u 4-0 yenen Liverpool, City ile arasındaki puan farkını 22'ye çıkardı ve Premier Lig tarihinde açılan en büyük puan farkı rekorunu kırdı. Sonrasında bu fark Norwich City'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyetle 25'e kadar gitti.

-11 Ocak'ta Tottenham'ı 1-0 yenen Liverpool, Avrupa'daki beş büyük ligde ilk 21 maçta en fazla puan toplayan takım rekorunu kırdı: 61.

-Tottenham karşısında alınan galibiyet sonrasında Liverpool, Premier Lig'de 38 maçta en çok puan toplayan takım rekorunu kırdı (104), City ve Chelsea'nin 102 maçlık rekorunu geride bıraktı.

- Liverpool, 29 Ocak 2020'de oynanan West Ham United maçına kadar ligdeki 19 takımdan 18'ini de yenmişti. West Ham'ı da 2-0 mağlup eden Jürgen Klopp'un ekibi, 128 yıllık kulüp tarihinde ilk kez İngiltere'nin en üst düzey ligindeki tüm takımları yenmeyi başardı.

- Mohamed Salah, 2003'ten (Michael Owen) bu yana Liverpool formasıyla üst üste üç sezon resmi maçlarda 20 gol barajını yakalayan ilk oyuncu oldu.