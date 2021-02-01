Liverpool aradığı stoperi buldu!

01 Şubat 2021 Pazartesi, 11:35

Everton maçında çapraz bağlarını kopartan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Virgil Van Dijk ile İngiltere Milli Takımı’nda sakatlanan Joe Gomez’in yokluğunda defansta sorun yaşayan Liverpool transferin son gününde İngiliz stoper Ben Davies ile anlaşmaya vardı. Jurgen Klopp’un sık sık devre arası transfer döneminde transfer yapmayacaklarını açıklamasına rağmen kadrodaki mevcut stoperlerin de kısa süreli sakatlıklar yaşaması sebebiyle bu kararın alındığı ifade edildi. Sky Sports’da yer alan haberde, Liverpool’un Ben Davies için Preston’a 1.6 milyon sterlin ödeme yapacağı ve İngiliz oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalayacağı belirtildi. Anlaşma gereğince Liverpool’un genç stoperi Sepp Van den Berg’in de sezon sonuna kadar Preston’a kiralanacağı kaydedildi. Preston formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Davies, 1 asistlik katkı sağladı.

12 FARKLI İKİLİ

2020/21 sezonunda stoper pozisyonunda çok fazla sorun yaşayan Liverpool, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta stoperde 12 farklı ikili ile oynadı. Van Dijk ve Gomez’in sakatlığı sonrasında takımın orta saha oyuncuları Jordan Henderson ve Fabinho sık sık stoperde oynamak zorunda kaldı. Sky Sports’un istatistiklerine göre bu sezon stoperde en çok birlikte oynayan isimler ise altı kez yan yana oynayan Fabinho ve Joel Matip oldu.