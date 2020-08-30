Liverpool değil Arsenal!

30 Ağustos 2020 Pazar, 07:57

İngiltere Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'ın karşı karşıya geldiği Community Shild finalinde, normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltıları 5-4 kazanan Arsenal kupayı tarihinde 16. kez müzesine götürmeyi başardı. Liverpool'da penaltıyı kaçıran tek isim 90+2'de penaltılar için oyuna giren Rhian Brewster oldu.

Community Shield’da Liverpool'u penaltı atışları sonucunda mağlup etmeyi başaran Arsenal, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup Şampiyonu Arsenal'ın karşı karşıya geldiği mücadelede, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny de 90 dakika oynadı.

Arsenal Menajeri Arteta'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü Elneny, orta sahada etkili bir performans ortaya koydu. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, 12. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

14 Mart 2019’da Arsenal’ın UEFA Avrupa Ligi’nde konuğu Rennes’i 3-0 mağlup ettiği maçta Black Panther maskesiyle gol sevinci yaşayan Auba, filmin 43 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ı gol sevinciyle andı.İkinci yarıda gol bulmak için baskısını artıran Liverpool, 73. dakikada Japon yıldızı Takumi Minamino'yla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmazken, mücadele 1-1 sona erdi. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada uzatma dakikaları oynanmazken, direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR İÇİN GİRDİ

Liverpool'da penaltı atışlarını Salah, Fabinho, Brewster, Minamino ve Jones atarken, bu isimlerden Brewster'ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Hakemin 90 dakikanın sonuna üç dakika eklediği maçta Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Brewster’ı 90+2. dakikada Georginio Wijnaldum’un yerine penaltılar için oyuna almıştı.

Arsenal'da atışlarını kullanan Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz ve Aubameyang ise vuruşlarında topu ağlara gönderdi ve Arsenal, penaltı atışları sonunda kupayı kazanan ekip oldu.

Maç öncesinde 15’er Community Shield zaferi bulunan iki takımdan Arsenal galip gelerek 16. kez zafere ulaştı ve rakibini bu alanda geride bıraktı. Community Shield’ı en çok kazanan takım ise 21 kez ile Manchester United.