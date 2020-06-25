Liverpool geri döndü, sadece 1 maç sonra...

25 Haziran 2020 Perşembe, 08:26

Liverpool sahasında ağırladığı Crystal Palace'a top göstermedi ve maçı 4-0 kazandı. Manchester City'e 23 puan fark atan Liverpool'un 30 yıl sonra gelecek şampiyonluğuna 1 maç kaldı.

Liverpool Palace’i darmadağın etti! Şampiyonluğa tek maç kaldı…

İngiltere Premier Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Liverpool, sahasında Crystal Palace’ı konuk etti. Anfield’da oynanan maçı Liverpool 4-0 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maçta dakikalar 23’e geldiğinde Trent Alexander-Arnold serbest vuruştan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Salah 44. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı iki farklı üstünlükle Liverpool’daydı.

55. dakikada Fabinho yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkarırken 69’da Mane, Salah’ın uzun mesafeli şık pasında topu filelerle buluşturdu ve maçı 4-0 Liverpool kazandı.

Liverpool bu sezon resmi maçlarda 102 gole ulaşırken Crystal Palace maçının ikinci golünü atan Salah aynı zamanda kırmızıların 100.golünü atmış oldu.

Kırmızı beyazlılar 86 puana ulaşarak ligin bitimine 7 hafta kala Manchester City ile arasındaki puan farkını 23’e çıkardı.