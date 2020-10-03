Liverpool'da koronavirüs şoku
Liverpoollu Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.
Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.
Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Covid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Koca: Düşüş devam ediyor
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Koca: Düşüş devam ediyor