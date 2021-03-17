Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı: Mükemmel

17 Mart 2021 Çarşamba, 10:46

Premier Lig’de pazartesi günü oynanan ve Liverpool’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Wolverhampton karşılaşmasında maçın adamı seçilen Ozan Kabak için Liverpool, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda, Ozan Kabak’ın maçtaki müdahalelerinden görüntüler kullanılırken video binlerce beğeni aldı. Maçın oyuncusu ödülü için tebrik mesajında Liverpool, “büyük performans” başlığını kullanmıştı. Jurgen Klopp maç sonu açıklamasında Ozan Kabak ve savunmadaki partneri Nathaniel Philips için övgü dolu sözler kullanırken her iki oyuncunun da iyi performansına dikkat çekmişti.