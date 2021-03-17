Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı: Mükemmel
Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı RB Leipzig ve ligdeki Wolverhampton maçlarındaki performansıyla övgüleri toplayan Ozan Kabak için Liverpool’un sosyal medya hesabı üzerinden “mükemmel performans” başlığıyla bir video paylaşıldı.
Premier Lig’de pazartesi günü oynanan ve Liverpool’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Wolverhampton karşılaşmasında maçın adamı seçilen Ozan Kabak için Liverpool, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda, Ozan Kabak’ın maçtaki müdahalelerinden görüntüler kullanılırken video binlerce beğeni aldı. Maçın oyuncusu ödülü için tebrik mesajında Liverpool, “büyük performans” başlığını kullanmıştı. Jurgen Klopp maç sonu açıklamasında Ozan Kabak ve savunmadaki partneri Nathaniel Philips için övgü dolu sözler kullanırken her iki oyuncunun da iyi performansına dikkat çekmişti.
?? ???????????????? ??@ozankabak4's boss performance ?? @Wolves ?? pic.twitter.com/ZxpITV1S4H— Liverpool FC (@LFC) March 17, 2021
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