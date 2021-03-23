Liverpoollu Türk yıldız Ozan Kabak için servet ödeyecekler!
İngiliz devi Liverpool'un devre arası transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alabileceği iddia edildi.
Liverpool forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için önemli bir iddia ortaya atıldı.
CIES Futbol Gözlemevi, Liverpool'un devre arası transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alabileceğini yazdı.
Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 25 ila 34 milyon sterlin arasında olduğu, ancak Kabak'ın satın alma opsiyonun ise 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.
REAL MADRİD İSTEDİ
Liverpool'un bu yaz milli futbolcuyu 18 milyon sterlin ödeyerek bonservisini alabilir. Merseyside ekibi ile 7 maça çıkan ve 2 kez de maçın en iyi oyuncusu seçilen Ozan Kabak için İspanyol ekibi Real Madrid'de devreye girmişti.
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