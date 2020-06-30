Liyakatsizlik ve kazalar: Memnuniyet oranı düştü

30 Haziran 2020 Salı, 07:36

Son yıllarda liyakatsiz atamalarla eleştirilen ve tren facialarıyla anılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD), yolcu sayısı artmasına rağmen yolcu memnuniyetinde büyük oranda düşüş olduğu ortaya çıktı.

TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlı TCDD Anonim Şirketi, “Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul ve Konya-Eskişehir/İstanbul Yüksek Hızlı Tren hatları 2018 yılında toplam 8 milyon 104 bin yolcu taşıdı. Yüksek Hızlı Tren hatlarında taşınan yolcu sayısı 2019 yılında yaklaşık 170 kişi artarak 8 milyon 274 bine yükseldi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TCDD Anonim Şirketi tarafından, ‘YHT yolcu profili, memnuniyeti ve algı araştırma çalışmaları’ yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalarla YHT hizmetlerinden genel memnuniyet oranı Şubat 2018’de yüzde 85,5 iken, Ekim 2019’da bu oranın yaklaşık yüze 10 düşerek, yüzde 75,3’lere gerilediğinin açıklanması ise dikkat çekti.

İTİRAF NİTELİĞİNDE

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, TCDD’nin açıklamalarının adeta birer itiraf niteliğinde olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Son dönemde yaptığımız eylem ve etkinliklerde bu olumsuzlukları öne çıkararak kurum yönetimini teşhir etmeye çalıştık. TCDD’nin memnuniyet oranındaki düşüş son yıllarda meydana gelen katliamların, liyakatsiz atamaların bir sonucudur. Biz BTS olarak kurum içerisinde, kritik noktalara uygun olmayan insanların atanmasına, liyakatsiz atamaların yapılmasına dikkat çekmeye çalışarak itirazlarımızı dile getiriyoruz. Kurum içerisindeki yanlışlıklar ve meydana gelen acı olaylar daha büyük kazaların kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Yapılan yanlışlar, bizlere yeni felaketlerin kapıda olduğunu işaret ediyor.”