Lojistik Köy’ün mahkeme süreci sürerken TCDD inşaatı yeniden başlattı

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

ZMO Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik mevkiine inşa edilen Lojistik Köy projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 50 milyon Avro’ya mal olan Lojistik Köy projesi ile ilgili oda olarak kendilerinin açtıkları davada Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Çobancı, bir yöre sakinin açtığı davada da aynı kararın verildiğini anımsattı.

Yargı kararlarında bölgenin birinci derece tarım arazisi olduğuna dikkat çekildiğini söyleyen Çobancı, kararların neden uygulanmadığını sordu. Çobancı, “Lojistik Köy ile ilgili hukuki süreç devam ederken, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Gelemen Lojistik Köyü-Tekkeköy Lojistik Köyü Demiryolu inşaatının başlamış olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu demiryolu inşaatı hukuki süreci devam eden Lojistik Köy’ün bağlantısını sağlamaktalar. Demiryolu projesi incelendiğinde hattın Çarşamba Ovası, Büyük Ova Koruma alanı içerisinde kaldığı görülmektedir. Demiryolu hattının geçtiği yerlerin bir kısmı mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Projenin geçtiği güzergâhta 5403 sayılı kanunun 13. ve 14. Maddelerine göre tarım dışı amaçlı kullanım izinleri bulunmamaktadır” dedi.

Çobancı şunları kaydetti; “Lojistik Köy mahkeme süreçleri devam ederken, Çarşamba Ovası, Büyük Ova Koruma alanı içerisinde yer alan ve birinci sınıf tarım arazilerden geçmekte olan Gelemen Lojistik Köyü-Tekkeköy Lojistik Köyü Demiryolu İnşaatı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hangi gerekçeler ile başlatılmıştır ve bu yetkiyi kimlerden almıştır? Gücünü üyelerinden ve yasalardan alan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; Tekkeköy’de yapılan Mobil Santral, Terme İlçesinde yapılan OVM Doğalgaz Santralında olduğu gibi, Samsun Lojistik Köy Projesi ile nitelikli tarım alanlarının amacı dışında kullanılmasına ve rant çevrelerine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz, mücadelemiz devam edecektir.”