Londra merkezli kuruluştan Türkiye'ye yönelik dolar tahmini

27 Nisan 2021 Salı, 17:27

Londra merkezli kuruluşun değerlendirmesinde TCMB'nin gelecek birkaç ay içinde faizde gevşetme politikasına başlamasının beklendiği belirtildi.

Yıl sonuna kadar yüzde 10 civarında yükseliş öngörülen dolar/TL paritesinin, 2021 sonunda 9,50 TL, 2022 sonunda ise 10,50 TL olacağı yorumu yapıldı.

BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

TL'de düşüş ile yükselen enflasyon rakamlarının gelecek yıl TCMB'yi yeniden para politikası sıkılaştırmasına yönlendireceğini de ifade eden Capital Economics, Türkiye'de bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 3,3-3,8 büyüme öngörüsünde bulundu.