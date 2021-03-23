Londra swap piyasasındaki gecelik TL faizi 10 yılın zirvesinde
Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Londra swap piyasasındaki gecelik TL faizi %1,160'a yükseldi.
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi %1,160'a yükselerek Refinitiv verilerine göre en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da %1,000'i aşarak yakından takip edilmeye başlandı.
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