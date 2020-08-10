Londra'da bulunan 100'den fazla 'çalıntı' bisikletin sahipleri aranıyor
Londra'da polis bir binada bulduğu ve çalıntı olduğunu düşündüğü 118 bisikletin sahiplerini arıyor. Bisikletlerin, en az 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Londra'da polis bir binada bulduğu ve çalıntı olduğunu düşündüğü 118 bisikletin sahiplerini arıyor.
Bisikletlerin, en az 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.
11 kişinin bisikletlerinin internet üzerinden satıldığını gördüklerini ihbar etmeleri üzerine Londra Polis Teşkilatı, şehrin doğusundaki Hackney semtinde bir binaya 2 Ağustos'ta operasyon düzenledi.
21 ve 60 yaşındaki iki kişi operasyonda çalıntı mallara sahip olmaktan gözaltına alındı. Söz konusu iki kişi kefaletle serbest bırakıldı.
Emniyet birimlerinin bisikletlerin satış amacıyla ya ev soygunlarında ya da sokakta çalındıklarını düşündükleri bildirildi.
Hackney ya da Tower Hamlets semtlerinde son 6 aydır bisikletleri çalınan kişilerin [email protected] adresine e-posta atmaları istendi.
Video Haberler
- Grup Yorum konserine gitmek isteyenlere gözaltı
- Erdoğan uçuştayız dedi, yurttaş Kamikaze dedi
- Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Türkiye'ye kadın mücadelesi nefes aldıracak
- Konya'da iş yerinde patlama
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
- Yangına giden itfaiye ekiplerine paravan engeli!
- MasterChef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti