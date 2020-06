Londra'da ırkçı gruplar 'heykel nöbeti'ne başladı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları gözlemlenen gruplar alana girmeden önce polisle çatıştı.

Irkçı sloganlar atan grup Whitehall'de 'heykel nöbeti'ne başladı.

Eylemin görüntüleri Rus devlet televizyonu Russia Today tarafından Twitter üzerinden canlı yayınlanıyor...

Ruptly is live from #London as nationalist groups gather in #Whitehall to "guard" the statues from potential vandalism by anti-racism protesters.



