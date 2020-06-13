Londra'da ırkçı gruplar 'heykel nöbeti'ne başladı!

Avrupa ve ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde, sömürge dönemine ait liderlerin heykellerinin yerlerinden sökülmesinin ardından, başkent Londra'da ırkçı bir grup, hükümet dairelerinin bulunduğu Whitehall semtinde heykel nöbetine başladı

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 14:47
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları gözlemlenen gruplar alana girmeden önce polisle çatıştı. 

Irkçı sloganlar atan grup Whitehall'de 'heykel nöbeti'ne başladı.

Eylemin görüntüleri Rus devlet televizyonu Russia Today tarafından Twitter üzerinden canlı yayınlanıyor...

 



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