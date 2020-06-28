Londra’da restorancıların yüzü güldü

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Salgın yayılınca restoranlar müşterilere kapılarını kapadı ama evlere yemek servisine devam etti. Çin’den gelen virüs Çin restoranlarının imajını ciddi şekilde zedelediği için Türk restoranlarında adeta sipariş patlaması yaşandı.

Londra sokakları pide, lahmacun taşıyan kuryelerle doldu. Ancak Türk restorancılar açısından hikâyenin keyifli kısmı, İngiliz hükümetinin destek paketleriyle başladı.

EKONOMİK YARDIM

Bunlardan biri, işyeri belediye vergisinin bu yıl için iptal edilmesiydi. İngiltere’de belediye vergisi, işyerinin bir senelik kirasının yarısı kadar tutuyor. Hükümet ayrıca işyerlerine geri ödemesiz nakit para desteği verdi. Bu yardım da işyerinin belediye vergisi olarak ödediği miktar kadar oldu. Önceki yıllarda yüksek belediye vergileri ödedikleri için hükümetten 25 bin Pound’a kadar karşılıksız yardım alanlar oldu.

Bütün bu desteklerin yanı sıra hükümet, pandemi döneminde çalışmayanların işten çıkartılmaması için ücretlerinin yüzde 80’lik kısmını ödemeyi de üstlendi. Böylece garson, bulaşıkçı gibi bu dönemde çalışmayan personel “yük” olmaktan çıktı. Hükümet bunca yardımın yeterli olmayabileceğini düşünmüş olacak ki, ihtiyaç duymaları halinde isteyen bütün işletmelere, geçen yıl için ödedikleri verginin yüzde 25’i tutarında düşük faizli destek kredisi vereceğini açıkladı.

Bu krediyi kullanıp web sayfalarını geliştiren, yemek kurye şirketleri kuran Türk restoran işletmecileri de oldu. Covid-19 salgınında sadece restoran sahipleri değil İngiltere’deki Türk marketleri de kârlarını artırdı. Salgın döneminde market alışverişleri artarken diğer yandan ise kimi Türk marketinde birçok ürünün fiyatına zam yapılması tartışma yarattı.