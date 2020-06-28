Londra’da restorancıların yüzü güldü
Yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) sürecinde Türkiye’deki restoran sahipleri ve çalışanları büyük ekonomik sıkıntılar yaşarken Londra’daki Türk restoranları en kazançlı günlerini geçiriyor. Salgından önce Londra’da eve-işyerine servis yapan restoranlar içinde Çinli, Hint ve Türkler başı çekiyordu.
Salgın yayılınca restoranlar müşterilere kapılarını kapadı ama evlere yemek servisine devam etti. Çin’den gelen virüs Çin restoranlarının imajını ciddi şekilde zedelediği için Türk restoranlarında adeta sipariş patlaması yaşandı.
Londra sokakları pide, lahmacun taşıyan kuryelerle doldu. Ancak Türk restorancılar açısından hikâyenin keyifli kısmı, İngiliz hükümetinin destek paketleriyle başladı.
EKONOMİK YARDIM
Bunlardan biri, işyeri belediye vergisinin bu yıl için iptal edilmesiydi. İngiltere’de belediye vergisi, işyerinin bir senelik kirasının yarısı kadar tutuyor. Hükümet ayrıca işyerlerine geri ödemesiz nakit para desteği verdi. Bu yardım da işyerinin belediye vergisi olarak ödediği miktar kadar oldu. Önceki yıllarda yüksek belediye vergileri ödedikleri için hükümetten 25 bin Pound’a kadar karşılıksız yardım alanlar oldu.
Bütün bu desteklerin yanı sıra hükümet, pandemi döneminde çalışmayanların işten çıkartılmaması için ücretlerinin yüzde 80’lik kısmını ödemeyi de üstlendi. Böylece garson, bulaşıkçı gibi bu dönemde çalışmayan personel “yük” olmaktan çıktı. Hükümet bunca yardımın yeterli olmayabileceğini düşünmüş olacak ki, ihtiyaç duymaları halinde isteyen bütün işletmelere, geçen yıl için ödedikleri verginin yüzde 25’i tutarında düşük faizli destek kredisi vereceğini açıkladı.
Bu krediyi kullanıp web sayfalarını geliştiren, yemek kurye şirketleri kuran Türk restoran işletmecileri de oldu. Covid-19 salgınında sadece restoran sahipleri değil İngiltere’deki Türk marketleri de kârlarını artırdı. Salgın döneminde market alışverişleri artarken diğer yandan ise kimi Türk marketinde birçok ürünün fiyatına zam yapılması tartışma yarattı.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan 'devrimciyim' iddiası
- ATV’den izleyenleri güldüren haber sunumu
- İstiklal Caddesi’nde hareketlilik!
- 'Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz'
- Canlı yayında polisle maske tartışması!
- CNN Türk spikeri canlı yayında işi bıraktığı açıkladı
- Peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...
- Ekonomik değeri yüksek! İskenderun'da ilk kez görüldü
- AVM'de kavga! Küfür etti, yumrukların hedefi oldu
- Kılıçdaroğlu anket açıkladı! İşte o oranlar