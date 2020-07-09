Londra’dan siyasi çözüm uzlaşısı çıktı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Başbakanlık ofisi 10 Numara’dan çıkışında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ve İngiltere’nin Libya’da tek çözümün siyasi olduğu konusunda fikir birliğinde olduğunu söyledi. “BM’nin çatısı altında bu siyasi sürece ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, Libya’nın kalıcı ateşkes için ülkenin birliği, toprak bütünlüğü vurgusu yaparken Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğine işaret etti.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ELE ALINDI

Görüşmelerde Libya’nın dışında gündem maddeleri arasında yeni tip koronavirüsle mücadelede işbirliği, salgın sonrası dönemde ilişkiler, Brexit sonrası ikili serbest ticaret anlaşması, turizm ve savunma sanayilerinde işbirliği konularının da yer aldığı gündeme yansıdı. İngiltere Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson ve Devlet Bakanı Wendy Morton ile de görüşen Çavuşoğlu, Türkiye ve İngiltere’nin Brexit’ten sonra birçok alanda işbirliği içinde olacağını vurguladı.

“İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılsa bile, Avrupa kıtasının en önemli ülkelerinden biri olmaya devam edecek” dedi. Çavuşoğlu, ikili ticaret anlaşmasıyla birlikte, Brexit’in Türk vatandaşları üzerindeki olası etkilerini önlemek için Ankara Anlaşması olarak da bilinen vize programı anlaşmasının geleceğini de ele aldıklarını söyledi. Bakan ayrıca, Türkiye’nin Manchester’da bir konsolosluk açacağını duyurdu.