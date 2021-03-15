Lösemiden yattı koronadan öldü
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası Berrin Dündarülgen’in odasına yatırılan hastadan koronavirüs kaparak yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Epikriz raporunda (hasta özeti) “Covid-19 teşhisli hastadan bulaştığı sabittir. Hastanın başka bir teması yoktur” ifadelerine yer verilirken Dündarülgen’in ailesi hastane hakkında ihmal iddiasıyla yargı yoluna başvurdu.
Lösemi hastası olan Berrin Dündarülgen geçen ekim ayında, HÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kemoterapi tedavisi ile hastalığı iyiye doğru seyreden Dündarülgen’e oğlundan kemik iliği nakli için hazırlık yapılıyordu. Bu sırada hastaneye başvuran bir kanser hastası yatak sıkıntısı nedeniyle Dündarülgen’in odasına yatırıldı. Öksürük ve ateş şikayeti olan hastaya yapılan Covit-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Dündarülgen’in de koronavirüse yakalandığı belirlendi. Yaklaşık bir ay Covid-19 tedavisi gören Dündarülgen yaşamını yitirdi.
‘BAŞKA TEMASI YOK’
Berrin Dündarülgen’in hastanede tedavi gördüğü sırada yanına öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle yatırılan Covid-19’lu bir hastanın yatırıldığını ve bunun da hastanede rapor altına alındığını belirten oğlu Berkin Kovan, ihmal olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet başsavcılığına ve Ankara İdare Mahkemesi’ne şikayette bulundu.
Savcılık idari soruşturma için YÖK’e yazı yazarak gereğinin yapılmasını talep etti. Şikâyet dilekçesinde Dündarülgen’in hastanede yapılan test ve takipleri dikkate alındığında Covid-19 olmadığı, virüsün hastanede bulaştığı belirtildi.
Hastaneden alınan epikriz raporunun da eklendiği dilekçede, “İlgili hasta epikriz raporundan da anlaşıldığı üzere müvekkilin annesine yanına yatışı yapılan Covid-19 teşhisli hastadan Covid-19 bulaştığı sabittir. Hastanın başka bir teması olmadığı da aynı raporda belirtilmiştir. Akabinde tedavisine Bölüm 76 olarak belirtilen serviste devam edilse de 04.10.2020 tarihinde Covid-19 bulaşı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Müvekkilin annesinin vefatı, davalı hastanenin ihmali ve özensizliği nedeniyle meydana gelmiştir” denildi.
‘GÖZ GÖRE ÖLDÜ’
Berrin Dündarülgen’in oğlu Berkin Kovan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “yaşanan olayın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekerek “Bizim amacımız yaşanan bu olayın bir daha yaşanmaması içindir. Göz göre göre annemizi ölüme gönderdiler. Kaldı ki annem o hastaneye çok güveniyordu. Güvendiği hastane de ki sorumsuzluk yaşamına neden oldu. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz” dedi.
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