Louvre Müzesi çevrim içi erişime açıldı
Louvre Müzesi, içlerinde Mona Lisa, Venus de Milo ve Hermes Heykeli'nin de bulunduğu 480 binden fazla eseri çevrim içi ziyarete açtı.
Müze yönetimi tarafından yapılan duyuruda, şu an için az sayıda sanat eserinin çevrim içi olarak ziyaret edilebildiği, cuma günü itibarıyla tüm sanat eserlerinin görülebileceği belirtildi.
Müzede bulunan ve sayıları 480 bini aşan sanat eserlerine 'collections.louvre.fr' sitesi üzerinden erişilebilecek.
Şu an çevrim içi erişilebilen eserler arasında Mona Lisa, Cana’da Düğün, Semadirek’in Kanatlı Zaferi, Venus de Milo, Napolyon’un Taç Giyme Töreni ve Halkın Önündeki Özgürlük eserleri bulunuyor.
Sergilenmesi planlanan 480 bin eser, Louvre'da bulunan sanat eserlerinin yüzde 75'ine tekabül ediyor.
Öte yandan, müzeye ait depoda bulunan ve ödünç alınan eserlerine de internet sitesi üzerinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.
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