Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Kabine krizinde ufukta çözüm görünmüyor
Lübnan’da yeni hükümetin kurulması konusunda krize girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ‘Ufukta çözüm görünmüyor’ dedi. Hükümetin kurulamaması halinde ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu ise ‘cehenneme gideriz’ sözleriyle özetledi.
Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamadan sonra hükümetin istifasının ardından yeni kabine kurulamadı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn bugün yaptığı açıklamada ülkede hükümetin kurulması konusunda kriz yaşandığını belirterek, mezhep kotasının kaldırılması önerisini yineledi. Avn “Ufukta bir çözüm görünmüyor” dedi.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Mustafa Edib ise tüm partilere kabinenin kurulabilmesi için iş birliği yapma çağrısında bulundu. Eski başbakanlardan Saad Hariri’nin desteklediği Sünni Başbakan Mustafa Edib “Lübnan’ın benzeri görülmemiş krizlerle zaman kaybetme lüksü bulunmuyor” dedi ve hükümetin kurulmasının daha fazla geciktirilmesinin mevcut krizleri daha da kötüleştireceğini söyledi.
“Şİİ GRUPLARIN ISRARI NEDENİYLE KURULAMIYOR”
Ülkede Şii partiler Hizbullah ve Emel Hareketi’nin yeni kabinede Maliye Bakanlığı dahil olmak üzere uzun bir süredir ellerinde tuttukları bazı bakanlıkları talep ettikleri, Mustafa Edib'in ise kabineyi geleneksel bakanlık dağılımını bozarak kurmak istediği belirtiliyor.
Lübnan’daki sisteme göre ülkenin Cumhurbaşkanının Maruni Hıristiyan, Başbakanının Sünni Müslüman, parlamento başkanınınsa Şii Müslüman olması gerekiyor.
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