Lübnan ekonomi bakanı acil ihtiyaçlar listesini açıkladı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 16:30

Lübnan Ekonomi Bakanı Raoul Nehme, basına yaptığı açıklamada, “Beyrut limanında bulunan ana tahıl deposu patlamada ağır şekilde hasar gördü. Patlamada havaya salınan kimyasallar nedeniyle stoklanan tahıl arzı zarar gördü ya da kullanılamaz hale geldi” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi Bakanı Nehme, paylaştıkları rakamların tahmini rakamlar olduğunu belirtse de patlamayla birlikte oluşan zarar Lübnan'ın kriz yönetim kapasitesini fazlasıyla aşıyor.

Beyrut Valisi Marwan Abboud da “Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Salı günü meydana gelen patlamanın Lübnan ekonomisine tahmini olarak 3 ila 5 milyar dolar arasında zarar verdiğini ifade etmişti.

"ÖNCELİĞİMİZ GIDA TEDARİKİ"

Ekonomi Bakanı açıklamasında, Hükümetin önceliğinin, gıda tedariki başta olmak üzere insanların temel ihtiyaçları ve aynı zamanda da yıkılmış evlerin tamiri olduğunu söyledi.

Nehme sözlerine şu şekilde devam etti, “Cam, alüminyum, ahşap ve kapılara ihtiyacımız var. Her şey hasar gördü...”

İsrail, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Türkiye, BAE, Ürdün, Kuveyt, Katar, Rusya ve İspanya dahil olmak üzere dünya liderleri Lübnan'a destek, insani ve tıbbi yardım sözü verdiler.