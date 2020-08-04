Lübnan Sağlık Bakanı'ndan patlamaya ilişkin açıklama: Çok sayıda yaralı var

04 Ağustos 2020 Salı, 19:45

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanın yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamanın çok büyük bir hasara neden olduğunu ve çok fazla sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi

Öte yandan Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.