Lübnan ve Tunus'ta Covid-19 can almaya devam ediyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 62, Tunus'ta 26 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 62 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Ülkede bugüne kadar salgın sebebiyle toplam 4 bin 508 kişi öldü, 362 bin 833 kişiye hastalık bulaştı, enfekte olan 227 bin 741 kişi de sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi yaşama gözlerini yumarken, 662 kişide virüs tespit edildi.
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 869'a, toplam vaka sayısı 230 bin 443'e, iyileşenlerin sayısı da 192 bin 282'ye yükseldi.
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