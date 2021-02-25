Lübnan ve Tunus'ta Covid-19 can almaya devam ediyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 06:09

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 62 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar salgın sebebiyle toplam 4 bin 508 kişi öldü, 362 bin 833 kişiye hastalık bulaştı, enfekte olan 227 bin 741 kişi de sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi yaşama gözlerini yumarken, 662 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 869'a, toplam vaka sayısı 230 bin 443'e, iyileşenlerin sayısı da 192 bin 282'ye yükseldi.