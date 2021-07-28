Lübnan’da başbakanlığa Necib Mikati getirildi

Uzun süredir siyasi ve ekonomik kriz içinde olan Lübnan’da başbakanlığa Necib Mikati getirildi. Eski başbakanlardan, işadamı Mikati parlamentoda yapılan oylamada 118 milletvekilinden 72’sinin oyunu aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00
Lübnan’da başbakanlığa Necib Mikati getirildi
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Ülkenin “telekomünikasyon kralı” olarak bilinen, Harvard Üniversitesi mezunu Sünni Mikati, birçok Lübnanlı liderin aksine siyasi bir bloktan değil. Ülkenin önemli siyasi güçlerinden Hizbullah’ın aday gösterdiği Mikati’ye ABD ve Fransa da destek verdi. Hükümeti kurmak ve ülkeyi felç eden mali krizden kurtarmak için bir Fransız planını uygulamak üzere çalışacağını söyleyen Mikati, “Sihirli bir değneğim yok, ama bir süredir durumu inceledim ve uluslararası garantilerim var’’ dedi.


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