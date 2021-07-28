Lübnan’da başbakanlığa Necib Mikati getirildi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Ülkenin “telekomünikasyon kralı” olarak bilinen, Harvard Üniversitesi mezunu Sünni Mikati, birçok Lübnanlı liderin aksine siyasi bir bloktan değil. Ülkenin önemli siyasi güçlerinden Hizbullah’ın aday gösterdiği Mikati’ye ABD ve Fransa da destek verdi. Hükümeti kurmak ve ülkeyi felç eden mali krizden kurtarmak için bir Fransız planını uygulamak üzere çalışacağını söyleyen Mikati, “Sihirli bir değneğim yok, ama bir süredir durumu inceledim ve uluslararası garantilerim var’’ dedi.