Lübnan'da hükümeti kurma görevi için Mustafa Edib önerildi
Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevinin, ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'e verilmesi önerisinde bulunuldu.
Fuad Sinyora, Temam Selam, Necib Mikati ve Saad el Hariri, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi. Hariri'nin evinde gerçekleşen görüşmede hazırlanan ortak yazılı açıklama Fuad Sinyora tarafından okundu.
Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'in hükümeti kurma görevini üstlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Sinyora, parlamentodaki siyasi grupların salt çoğunluğuyla Edib'in bu görevi almasını temenni ettiklerini ifade etti. Sinyora, hükümetin ivedilikle kurulması ve eylem planının hazırlanması gerektiğini belirtti.
Eski başbakanların, Lübnan'ı kurtarmaya yönelik ulusal siyasi çalışmaya odaklandığını dile getiren Sinyora, böylece patlama sonucu yıkım meydana gelen Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve ekonomik krize karşı reformları hayata geçirme fırsatı bulabileceklerini belirtti.
Öte yandan yerel basında, Meclis'te Şiileri temsil eden Hizbullah ve Emel Hareketi ile siyasi müttefikleri olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nin de yarın Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile yürütülecek istişare görüşmelerinde Mustafa Edib'i destekleyeceği haberleri yer aldı.
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