Lübnan’da kur isyanı

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Hayat pahalılığına, ağır vergilere ve yolsuzluğa karşı son yılların en kitlesel isyan dalgasına sahne olan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte daha da körüklenen ekonomik kriz sarmalında.

Hükümetin, Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) masaya oturması ve para birimini baskılama çabalarına rağmen Lübnan Lirası önceki gün kara borsada ABD doları karşısında rekor düşüş yaşarken halk bir kez daha meydanlardaydı. Tepkilerin odağında ise Lübnan Merkez Bankası vardı. AFP’nin haberine göre, başkent Beyrut’un merkezindeki kimi işlek caddeleri kapama eylemi yapan protestocular, kur krizinden sorumlu tuttukları Merkez Bankası Başkanı Riyad Halame’ye “Hırsız” sloganıyla tepki gösterdi.

Ardından bir grup Merkez Bankası binasına girmeye çalıştı. Eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti. Hükümet Sarayı’nın önünde de protestolar düzenlendi. Yeni göreve gelen Başbakan Hasan Diyab yönetiminin krize karşı etkin adımlar atmadığı yönünde tepki dile getirildi. Bazı gruplar istifa çağrısı yaptı. Gerilimin artmasıyla Merkez Bankası Başkanı Selame, Lübnan Lirası’nın değer kaybının “sosyal medyada abartılı şekilde gösterildiğini” savundu.

ULUSAL BİRLİK ÇAĞRISI

Önceki günkü protestolarda ayrıca, geçen hafta Hizbullah destekçileriyle hükümet karşıtları arasında yaşanan çatışmalara atıfla, mezhepçiliği dışlayan, ulusal birliği vurgulayan sloganlar atılması dikkat çekti. Protestolar üzerine Başbakan Diyab dün kabineyi olağanüstü topladı.

Siyasi krizin durulmadığı Lübnan’da ekonominin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Bankalar, sermaye çıkışına karşı sert uygulamalara başvursa da, kara borsada doların fiyatının son iki günde 4 binden 6 bine çıktığı belirtiliyor. Öte yandan Lübnan’da bir televizyon kanalında program yapan Ermeni asıllı bir sunucunun kendisine gelen saldırgan bir mesaja yönelik cevabında Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmesi tepkilere neden oldu.

Lübnan’daki Türk asıllı vatandaşlar yayın kuruluşunu protesto ederken Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi” yorumunu yaptı.