Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 08:48

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldığını aktarılarak, roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düştüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıkladı. Öte yandan 13 Mayıs’ta da Lübnan’dan İsrail’e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.



İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi hayatını kaybetti, bin 400 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv