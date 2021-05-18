Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı düzenlendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldığını aktarılarak, roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düştüğü bildirildi.
Açıklamada, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıkladı. Öte yandan 13 Mayıs’ta da Lübnan’dan İsrail’e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi hayatını kaybetti, bin 400 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi