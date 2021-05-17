Biden onayladı: İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:03

ABD’de Joe Biden yönetimi, İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı.

İsrail'in Gazze'de 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıları devam ederken, ABD ile yeni silah satışı için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nden bir sözcü, Biden yönetiminin 5 Mayıs’ta kongreye İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satış kararı hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Ancak bazı milletvekilleri bu hafta sonuna kadar anlaşmadan haberleri olmadığını iddia etti. Komitedeki bir Demokrat Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Meclis Dışişleri Komisyonu'nda sıfır şeffaflık var ve hassas anlaşmalar düzenli olarak incelenmeden onaylanıyor” dedi.

“DAHA FAZLA KATLİAMA YOL AÇABİLİR”

Demokrat milletvekili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta, İsrail ordusunun saldırıları birçok sivili öldürdü ve Gazze’deki gerçekler hakkında bilgi veren Amerikan haber ajansı Associated Press’in bulunduğu binayı vurdu. İsrail’e ateşkesi kabul etmesi için baskı uygulamadan bomba satışı önerisi, yalnızca daha fazla katliama yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU ŞİDDETE FON SAĞLAMAMALI”

Demokrat Partili Mark Pocan da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sadece Hamas tarafından atılan roketleri kınayamayız ve İsrail’in Filistinlilere yönelik devlet yaptırımlı polis şiddetini görmezden gelemeyiz. ABD yardımı bu şiddete fon sağlamamalı” açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İN SALDIRILARININ BİLANÇOSU

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinlinin hayatını kaybetti ve 1307 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor.

Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri yaşamını yitirirken, yaşamsal değerdeki ve simgesel yapıların yıkılması, şehrin genel görünümünü harabeye çevirerek, enkaz ve kül yığını haline getirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları nedeniyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekesi de ciddi zarar görüyor.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar, yolların yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları doğrudan 127 milyon dolar, dolaylı olarak ise 50 milyon 500 bin dolara mal olurken, toplam maddi hasar 177 milyon 500 bin dolara ulaştı.



