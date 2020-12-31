Luiz Gustavo koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen maça mı çıktı?
Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında dile getirilen "Gustavo Başakşehir maçına koronavirüs olmasına rağmen çıktı" iddiasına Emre Belözoğlu'ndan yanıt geldi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğ4lu, Luiz Gustavo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu şekilde oynatıldığı yönünde kamuoyunda çıkan haberleden duyduğu rahatsızlığı anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:
"Biz oyuncuyu pozitif oynatacağız sonra git arkadaşlarınla gol sevincinde sevin diyeceğiz. Bunlar Sağlık Bakanlığı’na işleniyor. Test olunca sonuçlar oraya gidiyor. Benim ülkemizde en rahatsız olduğum şey gerçeği ispat etmek için uğraşmak. Yalanla söylerken kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat etmek için biz mücadele ediyoruz.
Bu kabul edilebilir bir durum değil. Oyuncu Covid çıkacak biz de golden sonra git sevin arkadaşlarına yay diyeceğiz. Gerçekçi olmak lazım, çamur at izi kalsın düşüncesiyle bu iş gitmez. Ben bunları önemsemiyorum ama ortaya iddia atıldığında ne yazık ki ona inanan insanlar da olabiliyor.
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