Luiz Suarez dev maçı kaçıracak
Luis Suarez, 2. testinin de pozitif çıkması sebebiyle hafta sonu oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçında forma giyemeyecek.
Sezon başında Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luiz Suarez eski takımına karşı forma giyemeyecek. Koronavirüse yakalanan Urugaylı forvetin ikinci testi de pozitif çıktı. Atletico Madrid ile 9 maça çıkan yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol atıp 1 asist üretti.
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