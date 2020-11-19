Luiz Suarez dev maçı kaçıracak

Luis Suarez, 2. testinin de pozitif çıkması sebebiyle hafta sonu oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 10:42
Luiz Suarez dev maçı kaçıracak
Abone Ol google-news

Sezon başında Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luiz Suarez eski takımına karşı forma giyemeyecek. Koronavirüse yakalanan Urugaylı forvetin ikinci testi de pozitif çıktı. Atletico Madrid ile 9 maça çıkan yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol atıp 1 asist üretti. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler