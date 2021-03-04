Lukas Podolski, Mesut Özil hakkında konuştu

04 Mart 2021 Perşembe, 12:09

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil hakkında konuştu.

Arsenal ve Almanya Milli Takımı'nda Mesut Özil ile birçok kez aynı formayı terleten Podolski, Özil'in yeteneklerine vurgu yaptı.

LUKAS PODOLSKİ, MESUT ÖZİL HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Fanatik'e röportaj veren tecrübeli golcü, Mesut ile ilişkilerinin iyi olduğunun altını çizdi:

"Onunla çok iyi bir dostluğumuz var. Arsenal'de ve Almanya Milli Takımı'nda uzun yıllar beraber oynadık ve çok başarılı olduk. Özellikle milli takım kamplarında çok güzel zamanlar geçirdik.

Mesut'la, Türk sucuğunu çok seviyoruz. Bu yüzden turnuvalar öncesinde hep sucuk siparişi verirdik. Her zaman diğer arkadaşlarımızla birlikte milli takımda iyi bir atmosfere sahiptik. Bu birlikteliğin katkısıyla başarılı olduk."

LUKAS PODOLSKİ: MESUT ÖZİL, TAKIM İÇİN DOĞRU KARARLARI VERİR

"Çok iyi bir sol ayağı ve oyun görüşü var. Kilit paslar atabiliyor. Sadece son paslardan bahsetmiyorum. Takım için doğru kararları verir ve mükemmel bir tekniği vardır. Bunlar onun en önemli özellikleri.

Kariyerinde Almanya Milli Takımı'nda ve çok iyi kulüplerde forma giydi. Gerçek olan; onun harika bir oyuncu olması, Dünya Kupası'nı kazanması, iyi takımlarda oynaması ve başardıkları. Başka söylenecek bir şey yok."

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPABİLECEK Mİ?

Lukas Podolski, şampiyonluğun bireysellikten ziyade takım oyunu ile kazanıldığını vurguladı:

"Şampiyonluk için iyi oyuncular sizi bazen başarıya götürüyor ama tek bir futbolcu, size her zaman kupalar kazandıramaz. Bu sezon yarışta 4 takım var ve puan farkı da az.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye kaybederek avantaj kaybetti ama hâlâ çok maç var. Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Mental anlamda çok iyi olmak gerek.

Genelde insanlar her hafta alınan skorlar üzerine konuşuyor ama lig bir maraton gibidir. Sakatlık, koronavirüs, kartlar ve hakem kararları da sonuca etki edecek."

LUKAS PODOLSKİ: MESUT ÖZİL'E VERECEĞİM BİR TAVSİYE YOK

"Tavsiye vermeyi sevmem. Mesut ve ailesi Türk. Bu ülkeyi çok seviyorlar. Ailesi de yanında. Çok iyi bir futbolcu. Buraya adapte olması önemli.

Süper Lig, onun için yeni bir lig ve yeni şeyler öğrenecek. Saha içi konusunda da ona vereceğim bir tavsiye yok."

LUKAS PODOLSKİ, ANTALYASPOR'DA KAÇ GOL ATTI?

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 23 maçta forma giydi. Podolski, söz konusu 23 karşılaşmada rakip filelere 3 gol kaydedip 1 de asist yaptı. Haziran ayında Antalyaspor ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun Türkiye'de kalıp kalmayacağı merak konusu.

İki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde birbirine rakip olacak.