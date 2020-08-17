Lukaşenko: Baskılara boyun eğmeyeceğiz
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, günlerdir kendisine karşı yapılan protestolar için "baskıya boyun eğmeyeceğiz ve yeniden seçim yapmayacağız" açıklamalarında bulundu.
Muhalefetin seçim yönündeki çağrılarına ve ülkenin çeşitli bölgelerde yapan grevlere tepki gösteren Lukaşenko'dan seçimlerin yenilenmeyeceği mesajı geldi.
Minsk'te bir fabrikanın grev yapan çalışanlarıyla bir araya gelen Lukaşenko, "Baskılara boyun eğerek bir şeyler yaptığımı asla göremeyeceksiniz. Seçim olmayacak" dedi. Lukaşenko, grev yapan çalışanlara da "Çalışmak istemeyen ve ayrılmak isteyen varsa gidebilir. Kapılar açık" ifadelerini kullandı.
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