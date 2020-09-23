Lukaşenko 'sessizce' yemin etti, muhalefetten sivil itaatsizlik çağrısı geldi

23 Eylül 2020 Çarşamba, 16:41

Belarus'ta başkanlık seçimlerinden beri halk protestolarıyla karşı karşıya olan Aleksander Lukaşenko yemin etti. Altıncı dönemine başlayan Lukaşenko'nun yemin töreninin aniden ve sessizce yapılması dikkat çekti. Belaruslu muhalifler ise sivil itaatsizlik eylemlerine hazırlanıyor.

Doğu Avrupa ülkesi Belarus’ta geçtiğimiz ay devlet başkanlığı seçimlerini kazandığının açıklanması sonrası protestolarla karşı karşıya kalan Aleksander Lukaşenko, altıncı dönemi için ‘sessizce’ yemin etti. Duvar'da yer alan habere göre, Başkent Minsk’teki Bağımsızlık Sarayı’nda yapılan yemin töreninin duyurusunun önceden yapılmaması dikkat çekti.

GEÇİT TÖRENİNDE SOKAKLAR KAPATILDI

Belarus devlet medyası, törene birkaç yüz kişinin katıldığını duyurdu. Lukaşenko’nun tören sırasındaki konuşmasında korona virüsü salgınına atıfla ‘ülkenin küresel bir krizin eşiğinde güvenlik ve oybirliğine ihtiyacı olduğunu’ söyleyerek, “Belarus halkını terk edemem, buna hakkım yok” dediği belirtildi. Yeminin ardından, Lukaşenko’nun konvoyunun geçit töreni için Minsk’te birçok sokağın da kapatıldığı aktarıldı.

EN SADE YEMİN TÖRENİ

Ülkeyi 1994’ten bu yana yöneten Lukaşenko’nun geçmişteki yemin törenleri, önemli bir devlet etkinliği olarak günler öncesinden halka duyuruluyordu. Törenin haftalardır devam eden protestoların gölgesinde bu kez aniden ve sessizce yapılması, seçim sonuçlarına karşı çıkan muhaliflerin tepkisini çekti.

‘COŞKULU VATANDAŞLAR NEREDE?’

Muhalif siyasetçi Pavel Latuşko, töreni ‘gizli bir hırsızlar toplantısı’ olarak niteleyerek “Coşkulu vatandaşlar nerede? Diplomat heyetleri nerede? Aleksander Lukaşenko’nun sadece polisin ve bir avuç yalancı yetkilinin başkanı olduğu ortada” dedi. Latuşko, halka süresiz sivil itaatsizlik çağrısı da yaptı.

ALMANYA: TANIMIYORUZ

Lukaşenko’nun yemin töreni, Almanya ve komşu Litvanya’nın da tepkisini çekti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Lukaşenko’yı Belarus devlet başkanı olarak tanımadıklarını açıklayarak, Avrupa Birliği’ne yaptırımlar için uzlaşma çağrısında bulundu. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ise “Tam bir maskaralık” ifadelerini kullandı.

KREMLİN: BELARUS’UN KENDİ EGEMEN KARARI

Lukaşenko’ya yakın mütetfiki Rusya’dan ise destek geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yemin töreninin ‘Belarus liderliğinin kesinlikle kendi egemen kararı olduğunu’ söyledi.