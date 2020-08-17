Lukaşenko'ya yönelik uluslararası baskı artıyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:29

9 Ağustos'ta yapılan Belarus Devlet Başkanlığı Seçimlerini büyük farkla kazandığı açıklanan, ancak ülkedeki muhalefet ve uluslararası toplum tarafından seçimlere hile karıştırmakla itham edilen, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik baskılar artıyor.

Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Charles Michel, dışişleri bakanlarının Belarus krizini görüşmek üzere Çarşamba günü video konferans aracılığıyla toplanacağını açıkladı. Michel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Belarus halkının "gelecekleri hakkında karar verme ve liderlerini özgür bir şekilde seçme" hakkına sahip olduğunu belirtti. AB dışişleri bakanları Cuma günü yaptıkları toplantıda Belarus'a yeniden yaptırımlar uygulanması için yeşil ışık yakmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Belarus'taki barışçıl protestoların desteklenmesini talep etti. Macron, yayınladığı Twitter mesajında, "AB, haklarına saygı duyulmasını talep eden, özgürlük ve bağımsızlık için barışçıl bir biçimde protesto gösterilerinde bulunan yüzbinlerce Belarusluya destek vermeye devam etmek zorundadır" ifadesini kullandı.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Lukaşenko'ya, şiddetten uzak bir şekilde günlerdir gösteri yapan muhaliflerle diyaloğa girme çağrısında bulundu. Konuşmasında Belarus ordusuna da seslenen Steinmeier, silahlı kuvvetlerin, "kendi halkına karşı şiddet kullanarak günaha girmemesi gerektiğini" ifade etti.

Belarus'tan gelen protesto görüntülerini "hem dramatik, hem etkileyici" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, Belarus'un neredeyse tüm kentlerinde pazar günü insanların barışçıl bir şekilde sokaklara çıkarak siyasi değişim talebinde bulunduğunu dile getirdi. "Geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından bu insanların cesaretine hayranlık duyuyorum" diyen Steinmeier, "Acılarla sınanmış bu gururlu ülkenin insanları bizim dayanışmamızı ve desteğimizi hakediyor" ifadesini kullandı.

SCHOLZ: LUKAŞENKO TEHLİKELİ BİR DİKTATÖR

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ise Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun görevini bırakması gerektiğini belirtti. Bild gazetesinin online sayfasına konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan adayı Scholz, Lukaşenko'nun "Tehlikeli bir diktatör" olduğunu savundu. "Kendi halkına bu şekilde davranan biri, ülkeyi yönetme konusunda tüm meşruiyetini kaybetmiştir" diyen Olaf Scholz, halkın çoğunluğunun Lukaşenko'yu desteklemediğini ve demokratik kuralların uygulanması halinde Belarus Devlet Başkanının uzun bir süre bu görevde kalamayacağını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin bu konuda kararlı ve net bir tavır içinde olması gerektiğini vurgulayan Scholz, bu bağlamda Belaruslu yetkililer aleyhine Birlik tarafından alınan yaptırım kararının, "Orada olup bitenin AB tarafından kabul edilmediğini göstermesi açısından" çok iyi olduğunu dile getirdi.

Gomel kentindeki protestolara da binlerce kişi katıldı



LUKAŞENKO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Bu arada Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, tartışmalı seçimlerin ardından ilk kez kitleler önünde bir konuşma yaptı. Başkent Minsk'te, Belarus İçişleri Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 65 bin taraftarı önünde konuşan Lukaşenko, halkı ülkenin bağımsızlığını korumaya davet etti. "Sizi buraya kendimi savunmak için çağırdım" diyen Lukaşenko, "Bunun da ötesinde siz, çeyrek yüzyıldan bu yana ilk kez ülkenizi ve onun bağımsızlığını savunabilirsiniz" ifadesini kullandı. Aleksandr Lukaşenko seçimlerin yenilenmesi taleplerini ise reddetti.

Lukaşenko karşıtları ise Devlet Başkanı'nın konuşması esnasında, Minsk'in merkezinde toplanarak protesto gösterilerine devam etti. Son günlerin en yüksek katılımlı eylemine, haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre yüz binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, "Özgürlük Yürüyüşü" adı verilen eylemde bir kez daha Lukaşenko'nun istifa etmesini ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

TİHANOVSKAYA: ULUSAL LİDERLİĞE HAZIRIM

Belarus'ta muhaliflerin devlet başkanı adayı olan ve halen Litvanya'da bulunan Svetlana Tihanovskaya ise yayınladığı video mesajı ile bir kez daha ülkesinin yönetimini devralmaya ve geçici bir süre için "Ulusal liderlik yapmaya" hazır olduğunu bildirdi.

Muhalif lider Svetlana Tihanovskaya



Lukaşenko'nun seçimlerden galip ayrıldığının açıklanmasının ardından bugüne dek geçen sekiz günlük sürede Belarus'ta yoğun kitlesel protesto eylemleri yapılıyor. 37 yaşındaki muhalif lider Tihanovskaya, can güvenliği olmadığı ve tehdit edildiği gerekçesiyle Litvanya'ya kaçarken, protestolarda bugüne dek binlerce kişi gözaltına alındı, iki protestocu da hayatını kaybetti.