Lüks otomobiller, pitbull köpekler, sopa ve silahlar: 'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine 7 tutuklama
İzmir'de kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere, geçen 21 Mayıs'ta 'Zincir' adı verilen operasyon düzenledi.
140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi. Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi. Kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan şüphelilerin suça teşvik edici sözlerin bulunduğu müzik klibi çektiği tespit edildi. Şüphelilerin lüks otomobiller, pitbull köpekler, beyzbol sopaları ve silahlı oldukları görüntülerin yer aldığı kısa klipler çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerde 4 şüpheli ifade verdikten sonra serbest kalırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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