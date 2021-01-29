Lüleburgaz'daki yerel gazeteye 'kadın banka yöneticisini hedef aldı' tepkisi

29 Ocak 2021 Cuma, 15:39

Lüleburgaz'da yayımlanan "Hürfikir Gazetesi" isimli yerel gazete, 27 Ocak’ta ocakta yayımladığı "Mış Miş" başlıklı içerikle sosyal medyada gündem oldu.

İmzasız yayımlanan içerik "Lüleburgaz hızlı banka yöneticisini konuşuyormuş" başlığıyla verildi.

İçeriğin, 'banka yöneticisinin özel hayatını ihlal ettiğini ve açıkça hedef gösterdiğini' ifade eden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, gazeteye tepki gösterdi.

'İMTİYAZ SAHİBİ YAZDI'

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı "Hürfikir Gazetesi" muhabiri, içeriği yazıp yayımlatanın gazetenin imtiyaz sahibi Murat Mahir Altan olduğunu belirtti.

Altan'la görüşme talebimiz 'toplantıda olduğu' gerekçesiyle geri çevrildi.

#HADDİNİBİLHÜRFİKİR

Twitter'da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #HaddiniBilHürfikir etiketiyle gazeteye ve habere tepki gösteriyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

Bakırköy Kadın Dayanışma Komitesi: Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bir kadına bu şekilde zarar verme, özeli hakkında söz söyleme hakkını size vermiyoruz

Dedikodu değil habercilik yapmayı öğrenin ! Ahlak bekçiliğini bırakın! Yazılanlar son derece çirkin bu nasıl bir zihniyetin ürünüdür??#HaddiniBilHürfikir — Nur ?? (@n9335ks) January 28, 2021

Gazetecilik yapıyorum diye arkasına sığındığınız mesleği kirletmeyin! Bu yaptığınız gazetecilik değil! Gazetecilik çocuk oyuncağı değil! Dedikodu kültürünü yayacağınız yer hiç değil! @HrfikirGazetesi #HaddiniBilHürfikir — Gonca (@gnckrblt) January 28, 2021

Gazetecilik diye kadın düşmanlığı yapanlar hesabını vermeli #HaddiniBilHürfikir — Çağlar (@Gm_Dimitrov) January 28, 2021

Hürfikir’deki o korkunç yazıyı okuduğumda ilk intibam şu oldu; yazan kişi hanımefendiyle ilgili kişisel bir sıkıntı yaşayıp, yazık yazık yazmış, resmen kadın şiddeti bu, keşke gazetede yetkili olanlar yazının çıkmasına mani olsaydı acaba hepsinin mi bir kuyruk acısı var? — sila halebak yavuz (@evlicocuklukadn) January 29, 2021

Editörün notu: Habere konu olan metnin içeriği, hedef gösterilen banka yöneticisinin özel hayatını ihlal eden bilgiler içerdiği için paylaşılmamıştır.