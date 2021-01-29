Lüleburgaz'daki yerel gazeteye 'kadın banka yöneticisini hedef aldı' tepkisi

Lüleburgaz'da yayımlanan "Hürfikir Gazetesi" isimli yerel gazetenin yayımladığı içerik, sosyal medyada gündem oldu. Kadın bir banka yöneticisinin özel hayatına yer verilen içerik 'özel hayat gizliliğini ihlal ettiği ve cinsiyetçi bir dille hedef gösterdiği' için tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 15:39
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Lüleburgaz'da yayımlanan "Hürfikir Gazetesi" isimli yerel gazete, 27 Ocak’ta ocakta yayımladığı "Mış Miş" başlıklı içerikle sosyal medyada gündem oldu.

İmzasız yayımlanan içerik "Lüleburgaz hızlı banka yöneticisini konuşuyormuş" başlığıyla verildi.

İçeriğin, 'banka yöneticisinin özel hayatını ihlal ettiğini ve açıkça hedef gösterdiğini' ifade eden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, gazeteye tepki gösterdi.

'İMTİYAZ SAHİBİ YAZDI'

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı "Hürfikir Gazetesi" muhabiri, içeriği yazıp yayımlatanın gazetenin imtiyaz sahibi Murat Mahir Altan olduğunu belirtti.

Altan'la görüşme talebimiz 'toplantıda olduğu' gerekçesiyle geri çevrildi.

#HADDİNİBİLHÜRFİKİR

Twitter'da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #HaddiniBilHürfikir etiketiyle gazeteye ve habere tepki gösteriyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

Bakırköy Kadın Dayanışma Komitesi: Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bir kadına bu şekilde zarar verme, özeli hakkında söz söyleme hakkını size vermiyoruz

Editörün notu: Habere konu olan metnin içeriği, hedef gösterilen banka yöneticisinin özel hayatını ihlal eden bilgiler içerdiği için paylaşılmamıştır.


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